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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Ростов
Салют - Ростов: обзор матча 27 марта 2008
Салют
27.03.2008, четверг, 19:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
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0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Помощники судьи:
Титко Станислав (Каменогорск) и Потапов Алексей (Саратов)
Стадион:
Салют
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