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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Ганновер-96
Вердер - Ганновер-96: обзор матча 01 февраля 2013
Вердер
01.02.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
85'
Н. Петерсен
88'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Ганновер-96
Замена
Д. Акпала
️️️️
Н. Петерсен
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Кадах
Замена
С. Предль
️️️️
Э. Элиа
89'
ГОЛ! 2:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
О. Йилдырим
88'
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
Э. Элиа
85'
79'
Замена
Д. Кадах
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
О. Йилдырим
️️️️
М. Экичи
74'
65'
Желтая карточка
Й. Джуру
39'
Замена
К. Рауш
️️️️
М. Абделлауе
32'
Желтая карточка
С. Шахед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
3
Янник Лёден
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
51
Али Гекдемир
ЦП
63
Дениз Кадах
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
4-4-1-1
1
Милиц
26
Шмитц
21
Лукимия-Мулонготи
19
Папастатопулос
22
Игньевски
11
Элиа
16
Юнузович
11
Экичи
14
Хант
7
Де Брюйне
18
Петерсен
3-4-3
20
Цилер
23
Шахед
5
Хагги
5
Джуру
9
Хусти
24
Шмидебах
18
Пинту
24
Пандер
92
Диуф
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
11
Элиа
4
Предль
4
Предль
11
Элиа
11
Экичи
9
Йилдырим
9
Йилдырим
11
Экичи
18
Петерсен
17
Акпала
17
Акпала
18
Петерсен
13
Шлаудрафф
63
Кадах
63
Кадах
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
34
Рауш
34
Рауш
25
Абделлауе
Остались в запасе
Вердер
Ганновер-96
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
Главный тренер
Томас Шааф
3
Янник Лёден
ЦЗ
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
51
Али Гекдемир
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
Остались в запасе
3
Янник Лёден
ЦЗ
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
51
Али Гекдемир
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Вердер - Ганновер-96
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
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