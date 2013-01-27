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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вердер
Гамбург - Вердер: обзор матча 27 января 2013
Гамбург
27.01.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Вердер
23'
Х. Сон
46'
Д. Аого
52'
А. Руднев
9'
А. Лукимия-Мулонготи
54'
С. Папастатопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вердер
Желтая карточка
Р. Адлер
90'
+3
90'
+1
Вторая желтая
М. Арнаутович
90'
Желтая карточка
М. Арнаутович
Замена
С. Райкович
️️️️
Х. Сон
90'
89'
Замена
С. Предль
️️️️
М. Экичи
Желтая карточка
А. Руднев
88'
87'
Желтая карточка
Н. Петерсен
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Р. ван дер Ваарт
82'
81'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
80'
Вторая желтая
К. Фритц
Замена
Т. Арслан
️️️️
П. Скьельбред
62'
57'
Желтая карточка
К. Фритц
56'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Т. Гебре Селасси
54'
ГОЛ! 3:2!
С. Папастатопулос
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
ГОЛ! 3:1!
А. Руднев
Пас отдал
Д. Аого
52'
ГОЛ! 2:1!
Д. Аого
Пас отдал
Х. Сон
46'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
23'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукимия-Мулонготи
Пас отдал
А. Игньевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-3-2-1
15
Адлер
3
Аого
2
Дикмайер
25
Брума
16
Вестерманн
7
Янсен
5
Скьельбред
47
Бадель
7
Сон
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
3-2-2-1-1
1
Милиц
21
Лукимия-Мулонготи
19
Папастатопулос
22
Игньевски
8
Фритц
26
Шмитц
16
Юнузович
11
Экичи
7
Де Брюйне
18
Петерсен
7
Сон
41
Райкович
41
Райкович
7
Сон
8
ван дер Ваарт
8
Ринкон
8
Ринкон
8
ван дер Ваарт
5
Скьельбред
30
Арслан
30
Арслан
5
Скьельбред
11
Экичи
4
Предль
4
Предль
11
Экичи
23
Гебре Селасси
7
Арнаутович
7
Арнаутович
23
Гебре Селасси
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Иво Иличевич
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Иво Иличевич
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Гамбург - Вердер
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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