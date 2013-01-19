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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 19 января 2013
Вердер
19.01.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 5
Завершен
Боруссия Д
9'
М. Ройс
19'
М. Гетце
48'
Ф. Сантана
81'
Р. Левандовски
85'
Я. Блащиковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
85'
ГОЛ! 0:5!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Л. Пищек
83'
Замена
Н. Шахин
️️️️
С. Кель
81'
ГОЛ! 0:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Пищек
Замена
А. Игньевски
️️️️
Э. Элиа
78'
76'
Замена
С. Бендер
️️️️
М. Гетце
71'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Ройс
Замена
Д. Акпала
️️️️
Н. Петерсен
70'
Замена
О. Йилдырим
️️️️
С. Предль
54'
48'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Сантана
Пас отдал
М. Ройс
40'
Желтая карточка
М. Гетце
38'
Желтая карточка
Ф. Сантана
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
Пас отдал
К. Гросскройц
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Мехмет Экичи
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Милиц
23
Гебре Селасси
19
Папастатопулос
4
Предль
26
Шмитц
8
Фритц
14
Хант
11
Элиа
16
Юнузович
7
Де Брюйне
18
Петерсен
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
28
Сантана
29
Шмельцер
5
Кель
20
Гюндоган
6
Гросскройц
18
Ройс
27
Гетце
9
Левандовски
11
Элиа
22
Игньевски
22
Игньевски
11
Элиа
4
Предль
9
Йилдырим
9
Йилдырим
4
Предль
18
Петерсен
17
Акпала
17
Акпала
18
Петерсен
27
Гетце
5
Бендер
5
Бендер
27
Гетце
5
Кель
8
Шахин
8
Шахин
5
Кель
18
Ройс
16
Блащиковски
16
Блащиковски
18
Ройс
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
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