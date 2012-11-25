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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 25 ноября 2012
Хоффенхайм
25.11.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Байер
59'
Ф. Джонсон
15'
Л. Бендер
38'
Д. Карвахаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
90'
+2
Замена
М. Фридрих
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
Т. Усами
️️️️
Ф. Джонсон
83'
81'
Замена
Д. Кор
️️️️
А. Шюррле
78'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
68'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 1:2!
Ф. Джонсон
59'
Замена
С. Шипплок
️️️️
В. Грифо
46'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Хоселу
46'
40'
Желтая карточка
О. Топрак
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Карвахаль
Пас отдал
А. Шюррле
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бендер
Пас отдал
С. Рольфес
Желтая карточка
М. Дельпьер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
9
Окан Айдын
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
3-3-1-3
1
Кастелс
15
Дельпьер
5
Комппер
32
Бек
23
Салихович
19
Джонсон
13
Руди
32
Грифо
9
Фирмино
13
Хоселу
31
Фолланд
3-2-3-1
1
Лено
2
Вольшайд
21
Топрак
7
Райнарц
8
Бендер
21
Хосогаи
20
Шюррле
6
Рольфес
8
Кастро
11
Кисслинг
19
Джонсон
33
Усами
33
Усами
19
Джонсон
32
Грифо
22
Шипплок
22
Шипплок
32
Грифо
13
Хоселу
9
Дердийок
9
Дердийок
13
Хоселу
11
Кисслинг
2
Фридрих
2
Фридрих
11
Кисслинг
20
Шюррле
31
Кор
31
Кор
20
Шюррле
8
Кастро
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Кастро
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
1
Йенс Граль
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
9
Окан Айдын
ЦФ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
9
Окан Айдын
ЦФ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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