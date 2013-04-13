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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Хетафе
Вальядолид - Хетафе: обзор матча 13 апреля 2013
Вальядолид
13.04.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
68'
О. Гонсалес
73'
Х. Гуэрра
45'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Хетафе
Желтая карточка
Л. Састре
87'
Замена
В. Перес
️️️️
Д. Ларссон
85'
Замена
К. Пенья
️️️️
М. Баленсиага
83'
76'
Красная карточка
Алексис
74'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Борха
ГОЛ! 2:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
О. Гонсалес
73'
70'
Замена
А. Васкес
️️️️
П. Алькасер
ГОЛ! 1:1!
О. Гонсалес
Пас отдал
А. Рубио
68'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
65'
63'
Желтая карточка
А. Лопо
61'
Замена
М. Ласен
️️️️
Х. Торрес
55'
Желтая карточка
Ж. Кодина
45'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Борха
Желтая карточка
А. Рубио
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Борха
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
7
Омар
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Хетафе
33
Альберто
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-4-2
25
Эрнандес
18
Баленсиага
18
Руэда
2
Рукавина
4
Валиенте
20
Эберт
22
Састре
18
Рубио
10
Гонсалес
9
Манушу
12
Ларссон
4-4-1-1
13
Кодина
20
Валера
4
Алексис
6
Фернандес
22
Лопо
8
Борха
10
Баррада
25
Торрес
7
Лафита
17
Кастро
9
Алькасер
18
Баленсиага
17
Пенья
17
Пенья
18
Баленсиага
12
Ларссон
20
Перес
20
Перес
12
Ларссон
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
8
Борха
14
Гавилан
14
Гавилан
8
Борха
25
Торрес
25
Ласен
25
Ласен
25
Торрес
9
Алькасер
9
Васкес
9
Васкес
9
Алькасер
Остались в запасе
Вальядолид
Хетафе
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
33
Альберто
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
33
Альберто
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Хосе Соррилья
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