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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Млада Болеслав
Твенте - Млада Болеслав: обзор матча 02 августа 2012
Твенте
02.08.2012, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Млада Болеслав
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Твенте - Млада Болеслав
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0
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0
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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Твенте
Млада Болеслав
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
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Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
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22 октября
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2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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