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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вальядолид
Хетафе - Вальядолид: обзор матча 18 ноября 2012
Хетафе
18.11.2012, воскресенье, 20:50
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
74'
Алексис
78'
А. Лафита
45'
О. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вальядолид
81'
Замена
А. Буэно
️️️️
Омар
ГОЛ! 2:1!
А. Лафита
Пас отдал
Мане
78'
76'
Замена
Л. Састре
️️️️
А. Рубио
ГОЛ! 1:1!
Алексис
Пас отдал
П. Леон
74'
69'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
Замена
А. Лафита
️️️️
Х. Гавилан
67'
Замена
А. Баррада
️️️️
Мичел
58'
Замена
А. Васкес
️️️️
Д. Кастро
57'
45'
ГОЛ! 0:1!
О. Гонсалес
Желтая карточка
А. Лопо
35'
Желтая карточка
Х. Гавилан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Мичел
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
30
Хорхе Песка
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
2
Мане
22
Лопо
4
Алексис
20
Валера
14
Гавилан
8
Мичел
25
Торрес
17
Кастро
14
Леон
9
Алькасер
4-1-4-1
25
Эрнандес
17
Пенья
2
Рукавина
18
Руэда
18
Баленсиага
20
Перес
10
Гонсалес
7
Омар
18
Рубио
20
Эберт
9
Манушу
14
Гавилан
7
Лафита
7
Лафита
14
Гавилан
8
Мичел
10
Баррада
10
Баррада
8
Мичел
17
Кастро
9
Васкес
9
Васкес
17
Кастро
18
Рубио
22
Састре
22
Састре
18
Рубио
7
Омар
19
Буэно
19
Буэно
7
Омар
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
Остались в запасе
Хетафе
Вальядолид
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
30
Хорхе Песка
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
Остались в запасе
30
Хорхе Песка
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Хетафе - Вальядолид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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