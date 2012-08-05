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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - Сызрань-2003
Челябинск - Сызрань-2003: обзор матча 05 августа 2012
Челябинск
05.08.2012, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сызрань-2003
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Челябинск - Сызрань-2003
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0
0
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0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
- : -
14.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Информация о матче
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Челябинск
Сызрань-2003
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