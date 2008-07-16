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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Луч - Зенит
Луч - Зенит: обзор матча 16 июля 2008
Луч
16.07.2008, среда, 12:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
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Статистика матча Луч - Зенит
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0
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0
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
А. Монахов (Москва)
Делегат:
В.Проскурин (Воронеж)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Спорт" 11:55 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 11:45 (прямая)
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