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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпия - Женесс
Олимпия - Женесс: обзор матча 05 июля 2012
Олимпия
05.07.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
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Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
- : -
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 11 тур
Олимпия
3 : 3
10.10.2026
Мура 05
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Кэрьенг
0 : 2
23.05.2026
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Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
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2 : 1
17.05.2026
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УНА Штрассен
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10.05.2026
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2025.08.28 08:45
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
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2025.08.28 18:04
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2025.08.28 08:45
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