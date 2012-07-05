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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Биркиркара - Металлург
Биркиркара - Металлург: обзор матча 05 июля 2012
Биркиркара
05.07.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Биркиркара - Металлург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Петрокуб
3 : 0
17.07.2025
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 0
10.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 2
20.07.2023
Марибор
Лига конференций, 1 раунд
Марибор
1 : 1
13.07.2023
Биркиркара
Лига конференций, 2 раунд
Биркиркара
1 : 0
29.07.2021
Олимпия
Металлург
Лига Европы, 3 раунд
Металлург
0 : 1
07.08.2014
Омония
Лига Европы, 3 раунд
Омония
3 : 0
31.07.2014
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Железничар
2 : 2
22.07.2014
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Металлург
0 : 0
17.07.2014
Железничар
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
2 : 0
10.07.2014
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Металлург
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:40
Мартынович: «Думаю, результат матча всем понравился»
2016.08.05 08:56
Куасси: «Благодарен партнерам по команде, которые мне помогли»
2016.08.05 01:19
1
Сергей Петров: «Не знаю, откуда взялась информация про допинг. Я «чистый»
2016.08.04 23:16
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:40
Мартынович: «Думаю, результат матча всем понравился»
2016.08.05 08:56
Куасси: «Благодарен партнерам по команде, которые мне помогли»
2016.08.05 01:19
1
Сергей Петров: «Не знаю, откуда взялась информация про допинг. Я «чистый»
2016.08.04 23:16
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