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Расписание матчей
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Металлург - УЭ Санта-Колома
Металлург - УЭ Санта-Колома: обзор матча 10 июля 2014
Металлург
10.07.2014, четверг, 22:45
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
УЭ Санта-Колома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург - УЭ Санта-Колома
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург
Лига Европы, 3 раунд
Металлург
0 : 1
07.08.2014
Омония
Лига Европы, 3 раунд
Омония
3 : 0
31.07.2014
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Железничар
2 : 2
22.07.2014
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Металлург
0 : 0
17.07.2014
Железничар
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
2 : 0
10.07.2014
УЭ Санта-Колома
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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