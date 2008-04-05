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Сатурн - Локомотив
Сатурн - Локомотив: обзор матча 05 апреля 2008
Сатурн
05.04.2008, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
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Матчи команд
Сатурн
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Сатурн
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03.10.2026
Сатурн
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0 : 4
01.11.2026
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17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
Р. Ходеев (Воронеж)
Стадион:
Сатурн
Посещаемость:
14000 из 16500 зрителей (84%)
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая)
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