Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Сандерленд
Тоттенхэм - Сандерленд: обзор матча 19 мая 2013
Тоттенхэм
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
89'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сандерленд
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
89'
88'
Замена
А. Митчелл
️️️️
К. Уикхэм
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Б. Ассу-Экотто
84'
79'
Желтая карточка
М. Мандрон
75'
Вторая желтая
Д. Воган
74'
Замена
Б. Нотт
️️️️
Д. Грэм
74'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Д. МакКлин
Замена
Д. Дефо
️️️️
К. Демпси
73'
Замена
М. Дембеле
️️️️
С. Паркер
64'
52'
Желтая карточка
Д. Воган
39'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
Г. Бэйл
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
0
Лайам Маррс
ЦЗ
35
Дэвид Фергюсон
ЦЗ
24
Скотт Харрисон
ЦЗ
11
Билли Нотт
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
43
Адам Митчелл
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
32
Ассу-Экотто
14
Вертонген
20
Доусон
2
Уокер
23
Хаддлстоун
8
Паркер
2
Демпси
12
Леннон
18
Бэйл
25
Адебайор
2-5-1-2
22
Миньоле
3
Куэльяр
16
О'Ши
11
Джонсон
8
Воган
21
Н'Диайе
7
Ларссон
4
Коулбэк
16
МакКлин
12
Грэм
13
Уикхэм
8
Паркер
8
Дембеле
8
Дембеле
8
Паркер
32
Ассу-Экотто
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
32
Ассу-Экотто
2
Демпси
9
Дефо
9
Дефо
2
Демпси
16
МакКлин
22
Мандрон
22
Мандрон
16
МакКлин
12
Грэм
11
Нотт
11
Нотт
12
Грэм
13
Уикхэм
43
Митчелл
43
Митчелл
13
Уикхэм
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сандерленд
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
0
Лайам Маррс
ЦЗ
35
Дэвид Фергюсон
ЦЗ
24
Скотт Харрисон
ЦЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
Остались в запасе
0
Лайам Маррс
ЦЗ
35
Дэвид Фергюсон
ЦЗ
24
Скотт Харрисон
ЦЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Статистика матча Тоттенхэм - Сандерленд
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+