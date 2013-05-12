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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Вест Бромвич
Норвич Сити - Вест Бромвич: обзор матча 12 мая 2013
Норвич Сити
12.05.2013, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
4 : 0
Завершен
Вест Бромвич
25'
Р. Снодграсс
62'
Г. Холт
65'
Г. Маколи (АГ)
90'
Д. Хаусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вест Бромвич
ГОЛ! 4:0!
Д. Хаусон
Пас отдал
Б. Джонсон
90'
Замена
Л. Беккио
️️️️
Г. Холт
86'
80'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Снодграсс
78'
Замена
А. Теттей
️️️️
В. Хулахан
77'
Желтая карточка
В. Хулахан
71'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Г. Маколи
65'
ГОЛ! 2:0!
Г. Холт
62'
48'
Желтая карточка
Й. Ольссон
47'
Замена
К. Брант
️️️️
М. Розенберг
46'
Замена
Б. Джонс
️️️️
С. Рид
Желтая карточка
Д. Хаусон
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Р. Снодграсс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-5-1
26
Радди
22
Гарридо
4
Бассонг
6
Беннетт
16
Мартин
16
Хаусон
13
Пилкингтон
4
Джонсон
14
Хулахан
23
Снодграсс
27
Холт
4-3-3
12
Фостер
18
Рид
36
Маколи
13
Ольссон
3
Попов
7
Моррисон
22
Якоб
21
Мулумбу
9
Розенберг
7
Лонг
9
Лукаку
23
Снодграсс
17
Беннетт
17
Беннетт
23
Снодграсс
14
Хулахан
6
Теттей
6
Теттей
14
Хулахан
27
Холт
32
Беккио
32
Беккио
27
Холт
18
Рид
2
Джонс
2
Джонс
18
Рид
9
Розенберг
11
Брант
11
Брант
9
Розенберг
9
Лукаку
27
Одемвингие
27
Одемвингие
9
Лукаку
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Бромвич
31
Марк Банн
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Норвич Сити - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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