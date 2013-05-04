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Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 04 мая 2013
Вест Хэм
04.05.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
88'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
Д. Коул
️️️️
М. Джарвис
84'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Г. Демель
80'
78'
Желтая карточка
Ф. Колоччини
77'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Й. Гуффран
65'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Д. Коллисон
️️️️
Р. Важ Те
59'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
23
Рид
17
О'Брайен
39
Коллинс
55
Демель
16
Джарвис
4
Нолан
17
Диаме
19
О'Нил
12
Важ Те
9
Кэрролл
4-3-1-2
33
Эллиот
2
Симпсон
27
Тэйлор
2
Янга-Мбива
2
Колоччини
24
Тиоте
29
Кабай
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
94
Гуффран
61
Сиссе
55
Демель
31
Тэйлор
31
Тэйлор
55
Демель
16
Джарвис
12
Коул
12
Коул
16
Джарвис
12
Важ Те
10
Коллисон
10
Коллисон
12
Важ Те
94
Гуффран
32
Гослинг
32
Гослинг
94
Гуффран
8
Бен Арфа
26
Амеоби
26
Амеоби
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Аптон Парк
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