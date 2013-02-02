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Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити: обзор матча 02 февраля 2013
Куинз Парк Рейнджерс
02.02.2013, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
87'
Замена
Л. Беккио
️️️️
В. Хулахан
85'
Желтая карточка
С. Бассонг
81'
Желтая карточка
М. Тернер
Замена
Т. Бен-Хаим
️️️️
Фабио
74'
Желтая карточка
К. Хилл
71'
Замена
Д. Дженас
️️️️
С. Мбиа
68'
67'
Желтая карточка
А. Теттей
56'
Желтая карточка
М. Банн
Пенальти не реализован!
А. Таарабт
56'
Замена
Б. Замора
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
54'
51'
Желтая карточка
Х. Гарридо
Желтая карточка
С. Мбиа
39'
24'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Э. Пилкингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
12
Джейми Макки
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
4-5-1
20
Сезар
4
Самба
2
Траоре
6
Хилл
2
Фабио
98
Райт-Филлипс
49
Таарабт
25
Мбиа
4
Дерри
12
Макки
25
Таунсенд
4-5-1
31
Банн
16
Мартин
6
Тернер
4
Бассонг
22
Гарридо
23
Снодграсс
14
Хулахан
13
Пилкингтон
4
Джонсон
6
Теттей
27
Холт
2
Фабио
26
Бен-Хаим
26
Бен-Хаим
2
Фабио
25
Мбиа
16
Дженас
16
Дженас
25
Мбиа
98
Райт-Филлипс
25
Замора
25
Замора
98
Райт-Филлипс
13
Пилкингтон
17
Беннетт
17
Беннетт
13
Пилкингтон
14
Хулахан
32
Беккио
32
Беккио
14
Хулахан
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
31
Роберт Грин
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
1
Ли Камп
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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