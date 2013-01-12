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Норвич Сити - Ньюкасл
Норвич Сити - Ньюкасл: обзор матча 12 января 2013
Норвич Сити
12.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ньюкасл
84'
Желтая карточка
М. Дебюши
84'
Замена
Г. Бигиримана
️️️️
В. Анита
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Снодграсс
77'
Замена
Г. Холт
️️️️
С. Джексон
68'
57'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Г. Обертан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
4-5-1
31
Банн
22
Гарридо
6
Тернер
4
Бассонг
16
Мартин
13
Пилкингтон
6
Теттей
4
Джонсон
14
Хулахан
23
Снодграсс
11
Джексон
3-2-3-1-1
23
Крул
5
Уильямсон
24
Перч
2
Колоччини
18
Сантон
26
Дебюши
32
Обертан
6
Анита
18
Гутьеррес
12
Марво
61
Сиссе
23
Снодграсс
17
Беннетт
17
Беннетт
23
Снодграсс
11
Джексон
27
Холт
27
Холт
11
Джексон
6
Анита
5
Бигиримана
5
Бигиримана
6
Анита
32
Обертан
29
Кабай
29
Кабай
32
Обертан
Остались в запасе
Норвич Сити
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
22
Стефен Харпер
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Норвич Сити - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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