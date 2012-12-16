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Вест Бромвич - Вест Хэм
Вест Бромвич - Вест Хэм: обзор матча 16 декабря 2012
Вест Бромвич
16.12.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Вест Хэм
Желтая карточка
Й. Ольссон
90'
+4
86'
Желтая карточка
Д. Томкинс
84'
Желтая карточка
К. Нолан
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
84'
Замена
М. Розенберг
️️️️
Ш. Лонг
83'
82'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Г. Демель
76'
Замена
М. Майга
️️️️
М. Джарвис
Замена
Р. Лукаку
️️️️
З. Гера
75'
Желтая карточка
Б. Джонс
74'
30'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
4-3-1-2
13
Майхилл
3
Попов
2
Джонс
36
Маколи
13
Ольссон
21
Мулумбу
11
Брант
7
Моррисон
20
Гера
27
Одемвингие
7
Лонг
4-5-1
22
Яскилайнен
55
Демель
17
О'Брайен
39
Коллинс
23
Рид
31
Тэйлор
19
О'Нил
16
Нобл
4
Нолан
16
Джарвис
24
Коул
7
Лонг
9
Розенберг
9
Розенберг
7
Лонг
20
Гера
9
Лукаку
9
Лукаку
20
Гера
55
Демель
5
Томкинс
5
Томкинс
55
Демель
16
Джарвис
20
Майга
20
Майга
16
Джарвис
Остались в запасе
Вест Бромвич
Вест Хэм
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Бромвич - Вест Хэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Хоуторнс
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