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Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 11 ноября 2012
Ньюкасл
11.11.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
38'
К. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
Замена
Г. Обертан
️️️️
Д. Симпсон
79'
Желтая карточка
А. Бен Арфа
76'
67'
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. МакКартни
61'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
52'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
46'
45'
Желтая карточка
М. Нобл
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Нолан
Пас отдал
Д. О'Брайен
34'
Замена
М. Майга
️️️️
М. Джарвис
Замена
В. Анита
️️️️
Х. Гутьеррес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
19
Демба Ба
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
2
Симпсон
27
Тэйлор
5
Уильямсон
18
Сантон
18
Гутьеррес
29
Кабай
3
Фергюсон
8
Бен Арфа
61
Сиссе
19
Ба
4-5-1
22
Яскилайнен
17
О'Брайен
5
Томкинс
23
Рид
3
МакКартни
16
Джарвис
4
Нолан
16
Нобл
17
Диаме
51
Бенаюн
9
Кэрролл
18
Гутьеррес
6
Анита
6
Анита
18
Гутьеррес
2
Симпсон
32
Обертан
32
Обертан
2
Симпсон
61
Сиссе
26
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
3
МакКартни
55
Демель
55
Демель
3
МакКартни
51
Бенаюн
19
О'Нил
19
О'Нил
51
Бенаюн
16
Джарвис
20
Майга
20
Майга
16
Джарвис
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
33
Роб Эллиот
ВР
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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