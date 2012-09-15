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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вест Бромвич
Фулхэм - Вест Бромвич: обзор матча 15 сентября 2012
Фулхэм
15.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
32'
Д. Бербатов
45'
Д. Бербатов (П)
89'
С. Сидуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Бромвич
Замена
А. Смит
️️️️
Д. Дафф
90'
ГОЛ! 3:0!
С. Сидуэлл
Пас отдал
У. Родальега
89'
Замена
П. Касами
️️️️
А. Качаниклич
84'
76'
Замена
М. Розенберг
️️️️
К. Якоб
46'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ш. Лонг
46'
Замена
К. Брант
️️️️
М. Фортуне
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
А. Качаниклич
45'
38'
Красная карточка
П. Одемвингие
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
А. Качаниклич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЛП
20
Александер Качаниклич
ЦП
27
Саша Ритер
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Алекс Смит
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
20
Золтан Гера
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
3
Хьюз
22
Бэйрд
14
Сидуэлл
20
Качаниклич
27
Ритер
16
Дафф
23
Родальега
10
Бербатов
4-3-3
12
Фостер
24
Риджуэлл
13
Ольссон
2
Джонс
36
Маколи
21
Мулумбу
7
Моррисон
22
Якоб
32
Фортуне
27
Одемвингие
7
Лонг
16
Дафф
21
Смит
21
Смит
16
Дафф
20
Качаниклич
23
Касами
23
Касами
20
Качаниклич
32
Фортуне
11
Брант
11
Брант
32
Фортуне
7
Лонг
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Лонг
22
Якоб
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Якоб
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Бромвич
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Фулхэм - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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