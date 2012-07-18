Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр: обзор матча 18 июля 2012
Нью-Йорк Ред Буллз
18.07.2012, среда, 21:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Джиантс Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»
2025.06.17 21:45
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+