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Расписание матчей
Суперкубок Франции
Монпелье - Лион
Монпелье - Лион: обзор матча 28 июля 2012
Монпелье
28.07.2012, суббота, 23:00
Суперкубок Франции
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Лион
27'
Д. Утака
56'
Э. Эррера (П)
44'
Б. Гомис
77'
Д. Бриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Монпелье - Лион
ГОЛ!
Д. Бриан
2:4
ГОЛ!
М. Янга-Мбива
2:3
ГОЛ!
Я. Бензия
1:3
Пенальти не реализован!
А. Бедимо
ГОЛ!
Б. Коне
1:2
ГОЛ!
С. Камара
1:1
ГОЛ!
А. Сиссоко
0:1
Пенальти не реализован!
Г. Шарбонье
Пенальти не реализован!
Г. Фофана
82'
Замена
А. Ревейер
️️️️
М. Дабо
Замена
Б. Стамбули
️️️️
А. Мунье
81'
Желтая карточка
А. Бедимо
80'
Красная карточка
М. Эстрада
80'
77'
ГОЛ! 2:2!
Д. Бриан
Пас отдал
А. Ляказетт
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Э. Эррера
75'
66'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Б. Гомис
Замена
С. Камара
️️️️
Р. Кабелла
65'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
61'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Эррера
56'
44'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Й. Гуркюфф
30'
Желтая карточка
А. Ляказетт
ГОЛ! 1:0!
Д. Утака
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
(К)
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ПЗ
40
Антони Мунье
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
7
Джон Утака
ПВ
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
6
Геида Фофана
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Джимми Бриан
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
19
Сирил Женешам
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
4-2-3-1
16
Журдрен
12
Бедимо
4
Хилтон
2
Янга-Мбива
3
Конгре
23
Саихи
13
Эстрада
40
Мунье
5
Кабелла
7
Утака
11
Эррера
4-1-2-1-2
1
Льорис
35
Дабо
26
Коне
3
Крис
26
Сиссоко
25
Гоналон
6
Фофана
8
Гуркюфф
7
Бриан
18
Гомис
91
Ляказетт
40
Мунье
21
Стамбули
21
Стамбули
40
Мунье
5
Кабелла
19
Камара
19
Камара
5
Кабелла
11
Эррера
14
Шарбонье
14
Шарбонье
11
Эррера
35
Дабо
15
Ревейер
15
Ревейер
35
Дабо
18
Гомис
8
Бензия
8
Бензия
18
Гомис
Остались в запасе
Монпелье
Лион
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Монпелье - Лион
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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