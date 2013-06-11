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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ирак - Япония
Ирак - Япония: обзор матча 11 июня 2013
Ирак
11.06.2013, вторник, 18:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, группа B
0 : 1
Завершен
Япония
Матч
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Статистика матча Ирак - Япония
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0
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0
Матчи команд
Ирак
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Информация о матче
Стадион:
Грэнд Хамад Стэдиум
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