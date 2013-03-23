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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигерия - Кения
Нигерия - Кения: обзор матча 23 марта 2013
Нигерия
23.03.2013, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кения
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Статистика матча Нигерия - Кения
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0
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0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Информация о матче
Стадион:
Ю.Ж. Эсуене Стэдиум
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