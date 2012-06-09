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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Малави - Нигерия
Малави - Нигерия: обзор матча 09 июня 2012
Малави
09.06.2012, суббота, 16:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Нигерия
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Статистика матча Малави - Нигерия
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Товарищеские матчи. Сборные
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