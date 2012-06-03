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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ЮАР - Эфиопия
ЮАР - Эфиопия: обзор матча 03 июня 2012
ЮАР
03.06.2012, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Эфиопия
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Личные встречи
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Статистика матча ЮАР - Эфиопия
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0
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0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
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Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
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18.06.2026
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Информация о матче
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