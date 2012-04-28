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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Инвернесс
Килмарнок - Инвернесс: обзор матча 28 апреля 2012
Килмарнок
28.04.2012, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 35 тур
4 : 3
Завершен
Инвернесс
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Статистика матча Килмарнок - Инвернесс
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Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
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3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
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14.11.2026
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31.10.2026
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Арброт
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