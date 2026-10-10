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Расписание матчей
Шотландия. Чемпионшип
Инвернесс - Стенхаусмюир
Инвернесс - Стенхаусмюир: обзор матча 10 October 2026
Инвернесс
10.10.2026, Saturday, 17:00
Шотландия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 0
Завершен
Стенхаусмюир
26'
A. Mackinnon
35'
C. MacLeod
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Инвернесс - Стенхаусмюир
Конец матча
Желтая карточка
H. Kargbo
Замена
D. Esapa Osong
️️️️
L. Longstaff
Замена
M. Thomson
️️️️
L. Lloyd
Замена
D. Carrick
️️️️
K. Bilham
Замена
А. Бавидж
️️️️
Л. Стюарт
Замена
L. Hodgkiss
️️️️
A. Shinnie
Желтая карточка
M. Anderson
Замена
Р. Данкан
️️️️
Л. Соле
Замена
R. MacGregor
️️️️
A. Stewart
Желтая карточка
K. Smith
Замена
E. O'Reilly
️️️️
L. Grant
Замена
H. Kargbo
️️️️
G. Stevenson
Желтая карточка
A. Stewart
Второй тайм
Желтая карточка
R. Meechan
Желтая карточка
L. Grant
ГОЛ! 2:0!
C. MacLeod
Пас отдал
A. Stewart
ГОЛ! 1:0!
A. Mackinnon
Пас отдал
Л. Соле
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Инвернесс - Стенхаусмюир
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
- : -
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Данфермлайн
5 : 1
31.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
24.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Инвернесс
2 : 0
17.10.2026
Арброт
Шотландия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк
2 : 1
13.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 10 тур
Инвернесс
0 : 0
10.10.2026
Стенхаусмюир
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Гринок Мортон
- : -
07.11.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 9 тур
Стенхаусмюир
0 : 1
27.10.2026
Данфермлайн
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Стенхаусмюир
1 : 1
17.10.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 10 тур
Инвернесс
0 : 0
10.10.2026
Стенхаусмюир
Информация о матче
Стадион:
Туллоч Каледониан
Посещаемость:
2425 из 7512 зрителей (32%)
Новости команд
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Инвернесс
Стенхаусмюир
Официальный аккаунт шотландского клуба лайкнул видео Pornhub
2017.07.28 22:43
8
Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа
2017.07.06 07:05
1
Официальный аккаунт шотландского клуба лайкнул видео Pornhub
2017.07.28 22:43
8
Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа
2017.07.06 07:05
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- : -
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Инвернесс
- : -
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Арброт
- : -
07.11.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Гринок Мортон
- : -
07.11.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
- : -
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Рэйт Роверс
- : -
06.11.2026
Данфермлайн
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
- : -
07.11.2026
Ливингстон
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Арброт
- : -
07.11.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Гринок Мортон
- : -
07.11.2026
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- : -
07.11.2026
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