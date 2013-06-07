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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Польша
Молдова - Польша: обзор матча 07 июня 2013
Молдова
07.06.2013, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
1 : 1
Завершен
Польша
37'
Е. Сидоренко
7'
Я. Блащиковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Польша
Замена
Г. Овсяников
️️️️
А. Антонюк
82'
79'
Замена
А. Собич
️️️️
Ю. Полански
Замена
А. Пащенко
️️️️
А. Суворов
74'
Замена
Е. Чеботару
️️️️
В. Бордиян
71'
Желтая карточка
А. Гацкан
65'
64'
Замена
Я. Косецки
️️️️
М. Рыбус
62'
Замена
П. Зелински
️️️️
А. Миржеевски
Желтая карточка
А. Антонюк
53'
ГОЛ! 1:1!
Е. Сидоренко
Пас отдал
А. Антонюк
37'
7'
ГОЛ! 0:1!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
11
Александр Суворов
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Польша
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Юджен Полански
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Молдова
0
Андриан Негай
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
0
Эдуард Гросу
ЦП
0
Александру Оника
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
14
Георгий Овсяников
ЦФ
15
Анатолий Дорош
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
12
Томаш Кушчак
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Петр Зелински
ЦП
25
Даниэль Лукасик
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
6
Адам Матушик
ЦП
17
Якуб Косецки
ЦФ
19
Артур Собич
ЦФ
4-1-3-2
12
Намашко
4
Головатенко
2
Армаш
6
Епуряну
0
Бордиян
8
Гацкан
11
Суворов
7
Ионицэ
13
Антонюк
20
Сидоренко
10
Дедов
3-3-2-1-1
12
Боруц
3
Коморовски
3
Енджейчик
2
Саламон
14
Вавржиняк
10
Крыховяк
13
Рыбус
16
Блащиковски
7
Полански
18
Миржеевски
9
Левандовски
11
Суворов
0
Пащенко
0
Пащенко
11
Суворов
13
Антонюк
14
Овсяников
14
Овсяников
13
Антонюк
0
Бордиян
9
Чеботару
9
Чеботару
0
Бордиян
13
Рыбус
17
Косецки
17
Косецки
13
Рыбус
18
Миржеевски
10
Зелински
10
Зелински
18
Миржеевски
7
Полански
19
Собич
19
Собич
7
Полански
Остались в запасе
Молдова
Польша
0
Андриан Негай
ВР
15
Анатолий Дорош
ЦФ
0
Эдуард Гросу
ЦП
23
Сергей Пащенко
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
0
Александру Оника
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
Главный тренер
Ион Карас
1
Войцех Щесны
ВР
12
Томаш Кушчак
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
25
Даниэль Лукасик
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
6
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
0
Андриан Негай
ВР
15
Анатолий Дорош
ЦФ
0
Эдуард Гросу
ЦП
23
Сергей Пащенко
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
0
Александру Оника
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
Остались в запасе
1
Войцех Щесны
ВР
12
Томаш Кушчак
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
25
Даниэль Лукасик
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
6
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Ион Карас
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Молдова - Польша
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Зимбру
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