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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Босния и Герцеговина
Греция - Босния и Герцеговина: обзор матча 12 октября 2012
Греция
12.10.2012, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
0 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Босния и Герцеговина
Желтая карточка
К. Фортунис
82'
Замена
К. Митроглу
️️️️
Я. Маниатис
79'
75'
Замена
М. Стеванович
️️️️
С. Лулич
74'
Желтая карточка
О. Враньеш
74'
Замена
С. Ибричич
️️️️
Х. Медуньянин
Замена
Г. Карагунис
️️️️
С. Малезас
66'
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
Т. Гекас
57'
22'
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
Г. Самарас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Константинос Кацуранис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
0
Сеяд Салихович
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
20
Аднан Захирович
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Греция
12
Панайотис Гликос
ВР
1
Константинос Лампру
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
7
Сотирис Нинис
ЦП
16
Георгиос Фотакис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
3-2-2-1-2
1
Карнезис
4
Малезас
15
Торосидис
19
Папастатопулос
4
Спиропулос
2
Маниатис
21
Кацуранис
6
Циолис
10
Фортунис
17
Гекас
7
Самарас
3-4-1-2
1
Бегович
13
Муйджа
4
Спахич
6
Враньеш
0
Салихович
8
Медуньянин
20
Захирович
16
Лулич
10
Мисимович
9
Ибишевич
11
Джеко
4
Малезас
10
Карагунис
10
Карагунис
4
Малезас
17
Гекас
14
Салпингидис
14
Салпингидис
17
Гекас
2
Маниатис
9
Митроглу
9
Митроглу
2
Маниатис
16
Лулич
19
Стеванович
19
Стеванович
16
Лулич
8
Медуньянин
17
Ибричич
17
Ибричич
8
Медуньянин
Остались в запасе
Греция
Босния и Герцеговина
12
Панайотис Гликос
ВР
1
Константинос Лампру
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
7
Сотирис Нинис
ЦП
16
Георгиос Фотакис
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
12
Ибрахим Сехич
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
12
Панайотис Гликос
ВР
1
Константинос Лампру
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
7
Сотирис Нинис
ЦП
16
Георгиос Фотакис
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Остались в запасе
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
12
Ибрахим Сехич
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Греция - Босния и Герцеговина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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