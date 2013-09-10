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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Швейцария
Норвегия - Швейцария: обзор матча 10 сентября 2013
Норвегия
10.09.2013, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
0 : 2
Завершен
Швейцария
12'
Ф. Шер
51'
Ф. Шер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Швейцария
90'
+4
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
Г. Джака
90'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
Э. Рууд
75'
74'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
В. Штокер
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Т. Хогли
70'
Замена
Р. Йенссен
️️️️
М. Эйкрем
63'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Шер
Пас отдал
Г. Инлер
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Педерсен
23'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шер
Пас отдал
В. Бехрами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
3
Йохан Бьордаль
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
8
Стефан Йохансен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
9
Даниэль Браатен
ПП
19
Маркус Педерсен
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Фредрик Берге
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
4
Ардиан Гаши
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
13
Фроде Йонсен
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ярстейн
5
Хангеланд
14
Рууд
6
Нордтвейт
3
Бьордаль
2
Хогли
8
Йохансен
10
Эльюнусси
9
Браатен
15
Эйкрем
19
Педерсен
4-1-3-1-1
1
Бенальо
2
Лихтштайнер
5
фон Берген
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
14
Штокер
8
Инлер
11
Бехрами
23
Шакири
9
Сеферович
2
Хогли
14
Эльабделлауи
14
Эльабделлауи
2
Хогли
15
Эйкрем
14
Йенссен
14
Йенссен
15
Эйкрем
19
Педерсен
7
Кинг
7
Кинг
19
Педерсен
10
Джака
0
Сендерос
0
Сендерос
10
Джака
14
Штокер
16
Фернандес
16
Фернандес
14
Штокер
23
Шакири
15
Джемаили
15
Джемаили
23
Шакири
Остались в запасе
Норвегия
Швейцария
4
Ардиан Гаши
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
13
Фроде Йонсен
ЦФ
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Фредрик Берге
ЦЗ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
6
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
4
Ардиан Гаши
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
13
Фроде Йонсен
ЦФ
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Фредрик Берге
ЦЗ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Норвегия - Швейцария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
1 : 0
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
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