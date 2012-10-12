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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Норвегия
Швейцария - Норвегия: обзор матча 12 октября 2012
Швейцария
12.10.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 1
Завершен
Норвегия
79'
М. Гавранович
81'
Б. Хангеланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Норвегия
90'
Замена
Д. Парр
️️️️
Т. Эльюнусси
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Бехрами
90'
Желтая карточка
Д. Бенальо
83'
81'
Красная карточка
Й. Риисе
81'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хангеланд
ГОЛ! 1:0!
М. Гавранович
Пас отдал
Д. Шакири
79'
73'
Желтая карточка
Р. Йенссен
Замена
М. Гавранович
️️️️
Т. Барнетта
71'
64'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Содерлунд
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
44'
Желтая карточка
Э. Дердийок
40'
11'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Гекхан Инлер
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
0
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
6
Марко Матис
АП
18
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
12
Андре Хансен
ВР
3
Хетил Велер
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бенальо
13
Родригес
20
Джуру
5
фон Берген
2
Лихтштайнер
10
Джака
8
Инлер
7
Барнетта
11
Бехрами
23
Шакири
19
Дердийок
3-2-4-1
1
Ярстейн
14
Рууд
21
Форрен
6
Нордтвейт
5
Хангеланд
6
Риисе
9
Браатен
19
Хенриксен
10
Эльюнусси
14
Йенссен
11
Содерлунд
11
Бехрами
15
Джемаили
15
Джемаили
11
Бехрами
7
Барнетта
19
Гавранович
19
Гавранович
7
Барнетта
10
Эльюнусси
0
Парр
0
Парр
10
Эльюнусси
11
Содерлунд
7
Кинг
7
Кинг
11
Содерлунд
Остались в запасе
Швейцария
Норвегия
18
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
0
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
6
Марко Матис
АП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
12
Андре Хансен
ВР
3
Хетил Велер
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Остались в запасе
18
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
0
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
6
Марко Матис
АП
Остались в запасе
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
12
Андре Хансен
ВР
3
Хетил Велер
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Эгил Ольсен
Статистика матча Швейцария - Норвегия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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