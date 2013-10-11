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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Румыния
Андорра - Румыния: обзор матча 11 октября 2013
Андорра
11.10.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 4
Завершен
Румыния
41'
К. Кешеру
53'
Б. Станку
63'
Г. Торже (П)
83'
К. Лазэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Румыния
Желтая карточка
К. Мартинес
88'
Желтая карточка
Г. Риера
83'
83'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Б. Станку
Замена
И. Лоренцо
️️️️
А. Родригес
83'
83'
ГОЛ! 0:4!
К. Лазэр
Пас отдал
Г. Торже
77'
Желтая карточка
В. Кирикеш
69'
Замена
К. Тэнасе
️️️️
А. Максим
63'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Торже
Замена
О. Сонеже
️️️️
М. Валес
62'
60'
Замена
Ч. Марика
️️️️
К. Кешеру
53'
ГОЛ! 0:2!
Б. Станку
Пас отдал
Я. Латовлевич
Замена
К. Пеппе
️️️️
М. Пужоль
47'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Кешеру
Пас отдал
Б. Станку
Желтая карточка
М. Пужоль
35'
Желтая карточка
Х. Айяла
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Румыния
1
Богдан Лобонц
ВР
15
Дорин Гоян
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
0
Александру Бурчану
ОП
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Костин Лазэр
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Андорра
13
Иван Перианес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
17
Виктор Морейра
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Румыния
12
Кристиан Балградян
ВР
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
17
Георге Букур
ЛП
5
Овидиу Хобан
ЦП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
0
Чиприан Марика
ЦФ
4-4-1-1
13
Поль
20
Родригес
2
Мартинес
5
Эмили Гарсия
18
Айяла
21
Гарсия
7
Пужоль
8
Виейра
3
Валес
11
Морено
9
Риера
4-1-3-2
1
Лобонц
3
Латовлевич
2
Мэцел
21
Кирикеш
15
Гоян
0
Бурчану
11
Торже
0
Лазэр
10
Максим
13
Кешеру
19
Станку
3
Валес
4
Сонеже
4
Сонеже
3
Валес
7
Пужоль
14
Пеппе
14
Пеппе
7
Пужоль
20
Родригес
19
Лоренцо
19
Лоренцо
20
Родригес
10
Максим
10
Тэнасе
10
Тэнасе
10
Максим
19
Станку
0
Грозав
0
Грозав
19
Станку
13
Кешеру
0
Марика
0
Марика
13
Кешеру
Остались в запасе
Андорра
Румыния
17
Виктор Морейра
ЦП
13
Иван Перианес
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
12
Кристиан Балградян
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
17
Георге Букур
ЛП
5
Овидиу Хобан
ЦП
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Остались в запасе
17
Виктор Морейра
ЦП
13
Иван Перианес
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Балградян
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
17
Георге Букур
ЛП
5
Овидиу Хобан
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Статистика матча Андорра - Румыния
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Клосснер
(Берн)
Стадион:
Комуналь
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