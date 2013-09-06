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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Венгрия
Румыния - Венгрия: обзор матча 06 сентября 2013
Румыния
06.09.2013, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
3 : 0
Завершен
Венгрия
2'
Ч. Марика
31'
М. Пинтилий
88'
К. Тэнасе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Венгрия
ГОЛ! 3:0!
К. Тэнасе
88'
85'
Замена
И. Сабич
️️️️
В. Коман
Замена
О. Хобан
️️️️
Ч. Марика
79'
68'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Й. Варга
Замена
А. Попа
️️️️
А. Максим
64'
60'
Желтая карточка
В. Ванчак
Замена
К. Тэнасе
️️️️
Г. Торже
58'
Желтая карточка
А. Бурчану
50'
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Липтак
34'
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Ж. Корчмар
ГОЛ! 2:0!
М. Пинтилий
31'
14'
Желтая карточка
Ж. Корчмар
ГОЛ! 1:0!
Ч. Марика
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
0
Александру Бурчану
ОП
10
Александру Максим
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
0
Чиприан Марика
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
13
Даниэль Беде
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Богдан Лобонц
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
17
Георге Букур
ЛП
0
Николае Григоре
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
0
Мариуш Алексе
ПП
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
17
Шилард Девечери
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
0
Габор Джиомбел
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
4-1-3-2
12
Тэтэрушану
3
Рац
15
Гоян
21
Кирикеш
2
Мэцел
0
Бурчану
10
Максим
11
Торже
8
Пинтилий
19
Станку
0
Марика
3-2-4-1
22
Богдан
0
Ванчак
4
Кадар
21
Корчмар
20
Гузмич
0
Липтак
13
Беде
9
Коман
8
Варга
7
Джуджак
9
Салаи
11
Торже
10
Тэнасе
10
Тэнасе
11
Торже
10
Максим
20
Попа
20
Попа
10
Максим
0
Марика
5
Хобан
5
Хобан
0
Марика
21
Корчмар
15
Хайнал
15
Хайнал
21
Корчмар
8
Варга
14
Ловренчич
14
Ловренчич
8
Варга
9
Коман
8
Сабич
8
Сабич
9
Коман
Остались в запасе
Румыния
Венгрия
4
Срджан Лукин
ЦЗ
0
Николае Григоре
ЦП
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Богдан Лобонц
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
17
Георге Букур
ЛП
0
Мариуш Алексе
ПП
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
17
Шилард Девечери
ЦЗ
0
Габор Джиомбел
ЦП
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
0
Николае Григоре
ЦП
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Богдан Лобонц
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
17
Георге Букур
ЛП
0
Мариуш Алексе
ПП
Остались в запасе
17
Шилард Девечери
ЦЗ
0
Габор Джиомбел
ЦП
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Статистика матча Румыния - Венгрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 0
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Национальный
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