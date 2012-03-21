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Расписание матчей
Франция. Кубок
Газелек - Монпелье
Газелек - Монпелье: обзор матча 21 марта 2012
Газелек
21.03.2012, среда, 20:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Газелек - Монпелье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
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Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
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06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
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31.10.2026
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26.10.2026
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Франция. Лига 2, 9 тур
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0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Анже Казанова
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