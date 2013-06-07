Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Швеция
Австрия - Швеция: обзор матча 07 июня 2013
Австрия
07.06.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
2 : 1
Завершен
Швеция
26'
Д. Алаба (П)
32'
М. Янко
82'
Й. Элмандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Швеция
84'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Й. Элмандер
82'
ГОЛ! 2:1!
Й. Элмандер
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
Ф. Шимер
️️️️
З. Юнузович
75'
70'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
К. Чельстрем
62'
Желтая карточка
Й. Элмандер
61'
Замена
А. Свенссон
️️️️
Р. Эльм
Желтая карточка
А. Драгович
60'
Замена
А. Вайманн
️️️️
М. Янко
46'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Янко
Пас отдал
М. Харник
32'
Замена
С. Предль
️️️️
Э. Погатец
29'
26'
Желтая карточка
А. Исакссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Алаба
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
6
Расмус Эльм
ОП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Александер Качаниклич
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
3
Франц Шимер
ОП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
0
Филипп Хозинер
ЦФ
Швеция
22
Давид Нильссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
8
Андерс Свенссон
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
3-3-1-3
1
Альмер
8
Алаба
4
Погатец
3
Драгович
5
Фукс
14
Баумгартлингер
2
Гарич
10
Юнузович
11
Харник
21
Янко
7
Арнаутович
4-1-3-2
1
Исакссон
2
Лустиг
4
Гранквист
15
Ольссон
17
Вендт
6
Эльм
9
Чельстрем
7
Ларссон
11
Качаниклич
10
Ибрагимович
11
Элмандер
4
Погатец
15
Предль
15
Предль
4
Погатец
10
Юнузович
3
Шимер
3
Шимер
10
Юнузович
21
Янко
23
Вайманн
23
Вайманн
21
Янко
6
Эльм
8
Свенссон
8
Свенссон
6
Эльм
11
Элмандер
21
Дурмаз
21
Дурмаз
11
Элмандер
9
Чельстрем
20
Тойвонен
20
Тойвонен
9
Чельстрем
Остались в запасе
Австрия
Швеция
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
10
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
22
Давид Нильссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
10
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Нильссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Австрия - Швеция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Австрия
Швеция
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
10:44
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
10:32
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
10:32
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Косово – Австрия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
10:44
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Румыния – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+