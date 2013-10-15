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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Чехия
Болгария - Чехия: обзор матча 15 октября 2013
Болгария
15.10.2013, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
0 : 1
Завершен
Чехия
52'
Б. Докал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Чехия
90'
+1
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
П. Ирачек
90'
Замена
Д. Лафата
️️️️
В. Кадлец
84'
Замена
О. Ваньек
️️️️
Б. Докал
78'
Желтая карточка
Ф. Райторал
Вторая желтая
П. Занев
75'
Замена
С. Славчев
️️️️
В. Христов
73'
Желтая карточка
С. Манолев
71'
Желтая карточка
И. Иванов
61'
Замена
Маркиньос
️️️️
Э. Гаргоров
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
Б. Докал
Замена
Д. Рангелов
️️️️
Г. Миланов
46'
39'
Желтая карточка
М. Кадлец
Желтая карточка
П. Занев
35'
Желтая карточка
Г. Миланов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Петар Занев
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
0
Эмиль Гаргоров
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
0
Ондрей Мазух
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
0
Петр Ирачек
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
15
Либор Козак
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Пешице
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
23
Иордан Христов
ЦЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
4
Павел Виданов
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
10
Христо Златински
ЦП
11
Радослав Димитров
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
18
Маркиньос
ЦФ
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
13
Ондрей Ваньек
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
4-1-4-1
1
Стоянов
3
Занев
6
Минев
16
Иванов
11
Манолев
18
Гаджев
0
Гаргоров
17
Миланов
9
Попов
16
Миланов
15
Христов
4-4-2
1
Чех
12
Райторал
0
Мазух
17
Сухи
3
Кадлец
13
Плашил
0
Ирачек
17
Хюбшман
9
Докал
14
Кадлец
15
Козак
15
Христов
0
Славчев
0
Славчев
15
Христов
17
Миланов
8
Рангелов
8
Рангелов
17
Миланов
0
Гаргоров
18
Маркиньос
18
Маркиньос
0
Гаргоров
0
Ирачек
0
Гушбауэр
0
Гушбауэр
0
Ирачек
9
Докал
13
Ваньек
13
Ваньек
9
Докал
14
Кадлец
21
Лафата
21
Лафата
14
Кадлец
Остались в запасе
Болгария
Чехия
10
Христо Златински
ЦП
11
Радослав Димитров
ЦП
23
Иордан Христов
ЦЗ
13
Николай Михайлов
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
4
Павел Виданов
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
20
Александар Тонев
ЦП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
0
Томаш Горжава
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Пешице
Остались в запасе
10
Христо Златински
ЦП
11
Радослав Димитров
ЦП
23
Иордан Христов
ЦЗ
13
Николай Михайлов
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
4
Павел Виданов
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
20
Александар Тонев
ЦП
10
Спас Делев
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
0
Томаш Горжава
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Йозеф Пешице
Статистика матча Болгария - Чехия
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Васил Левски
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