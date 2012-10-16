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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Болгария
Чехия - Болгария: обзор матча 16 октября 2012
Чехия
16.10.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
0 : 0
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Болгария
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
83'
Замена
Д. Лафата
️️️️
Я. Режек
80'
77'
Желтая карточка
Й. Минев
75'
Замена
А. Тонев
️️️️
И. Попов
70'
Желтая карточка
И. Иванов
61'
Замена
В. Божинов
️️️️
В. Гаджев
Замена
М. Выдра
️️️️
Ф. Райторал
58'
Замена
В. Дарида
️️️️
Т. Пекхарт
58'
42'
Замена
И. Миланов
️️️️
П. Занев
26'
Желтая карточка
Г. Илиев
17'
Желтая карточка
С. Дьяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
0
Петр Ирачек
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Ян Режек
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Петар Занев
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
22
Георгий Илиев
ОП
18
Владимир Гаджев
ОП
9
Ивелин Попов
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Чехия
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
8
Владимир Дарида
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Болгария
0
Стоян Колев
ВР
3
Михаил Венков
ЦЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
10
Христо Златински
ЦП
23
Стефан Велев
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
0
Иван Стоянов
ПП
10
Валерий Божинов
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
3-2-3-2
1
Чех
4
Гебре Селасси
6
Сивок
8
Лимберски
3
Кадлец
12
Райторал
0
Ирачек
13
Плашил
17
Хюбшман
10
Пекхарт
9
Режек
3-4-3
13
Михайлов
6
Минев
16
Иванов
5
Бодуров
11
Манолев
22
Илиев
18
Гаджев
3
Занев
9
Попов
21
Дьяков
17
Миланов
10
Пекхарт
8
Дарида
8
Дарида
10
Пекхарт
9
Режек
21
Лафата
21
Лафата
9
Режек
12
Райторал
10
Выдра
10
Выдра
12
Райторал
9
Попов
20
Тонев
20
Тонев
9
Попов
3
Занев
16
Миланов
16
Миланов
3
Занев
18
Гаджев
10
Божинов
10
Божинов
18
Гаджев
Остались в запасе
Чехия
Болгария
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
0
Милан Петржела
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Михал Билек
10
Христо Златински
ЦП
23
Стефан Велев
ЦП
3
Михаил Венков
ЦЗ
0
Стоян Колев
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
8
Георги Сармов
ЦП
0
Иван Стоянов
ПП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
0
Милан Петржела
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Остались в запасе
10
Христо Златински
ЦП
23
Стефан Велев
ЦП
3
Михаил Венков
ЦЗ
0
Стоян Колев
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
8
Георги Сармов
ЦП
0
Иван Стоянов
ПП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Чехия - Болгария
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Информация о матче
Стадион:
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