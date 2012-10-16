Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Шотландия
Бельгия - Шотландия: обзор матча 16 октября 2012
Бельгия
16.10.2012, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
2 : 0
Завершен
Шотландия
69'
К. Бентеке
71'
В. Компани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Шотландия
Замена
И. М'Бойо
️️️️
К. Бентеке
87'
Желтая карточка
Н. Шадли
81'
79'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Моррисон
76'
Замена
К. Миллер
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ! 2:0!
В. Компани
Пас отдал
Э. Азар
71'
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
К. Де Брюйне
69'
61'
Желтая карточка
А. МакГрегор
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Мертенс
56'
46'
Замена
Д. Макки
️️️️
К. Коммонс
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Дембеле
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
22
Насер Шадли
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
2
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
0
Крис Коммонс
ЛП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
15
Иломбе М'Бойо
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Шотландия
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
16
Джейми Макки
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
9
Кенни Миллер
ЦФ
4-3-1-2
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Компани
5
Вертонген
3
Вермален
22
Шадли
19
Дембеле
6
Витсель
7
Де Брюйне
20
Бентеке
14
Мертенс
4-5-1
0
МакГрегор
14
Берра
0
Колдуэлл
20
Фокс
2
Хаттон
6
Мэлони
18
МакАртур
7
Моррисон
19
Флетчер
0
Коммонс
9
Флетчер
19
Дембеле
10
Азар
10
Азар
19
Дембеле
20
Бентеке
15
М'Бойо
15
М'Бойо
20
Бентеке
14
Мертенс
11
Миральяс
11
Миральяс
14
Мертенс
0
Коммонс
16
Макки
16
Макки
0
Коммонс
7
Моррисон
0
Филлипс
0
Филлипс
7
Моррисон
9
Флетчер
9
Миллер
9
Миллер
9
Флетчер
Остались в запасе
Бельгия
Шотландия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Остались в запасе
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Бельгия - Шотландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Новости команд
Все
Бельгия
Шотландия
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:20
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Зидан прокомментировал волевую победу Франции над Бельгией в Лиге наций
6 октября
1
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:20
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Шотландия – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Шотландия – Словения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+