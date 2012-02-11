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Гана - Мали

11.02.2012, Суббота, 23:00 мск Либревилль, стадион Стад д'Ангондже Кубок Африканских Наций Гана - Мали
Кубок Африканских Наций 2012, группа D
Групповой раунд, 2 тур
28 января, суббота 23:00 Гана 2:0 Мали
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