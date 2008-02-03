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Судьи
Главный судья:
Мохамед Бенуза

Гана - Нигерия

03.02.2008, Воскресенье, 20:00 мск Аккра, стадион Охене Джан Стэйдиум Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Гана - Нигерия
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