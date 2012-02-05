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Габон - Мали

05.02.2012, Воскресенье, 20:00 мск Либревилль, стадион Стад д'Ангондже Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Габон - Мали
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