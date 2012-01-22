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Расписание матчей
Франция. Кубок
Валансьен - Бастия
Валансьен - Бастия: обзор матча 22 января 2012
Валансьен
22.01.2012, воскресенье, 21:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Бастия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Валансьен - Бастия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валансьен
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- : -
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Франция. Третья лига, 8 тур
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Бастия
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