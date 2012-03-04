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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Люцерн
Базель - Люцерн: обзор матча 04 марта 2012
Базель
04.03.2012, воскресенье, 19:00
Швейцария. Супер-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Люцерн
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Статистика матча Базель - Люцерн
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Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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08.11.2026
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01.11.2026
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- : -
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0 : 0
10.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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