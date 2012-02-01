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Ботсвана - Мали

01.02.2012, Среда, 22:00 мск Либревилль, стадион Стад д'Ангондже Кубок Африканских Наций, 3 тур Ботсвана - Мали
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гана 3 2 1 0 4:1 +3 7
2. Мали 3 2 0 1 3:3 0 6
3. Гвинея 3 1 1 1 7:3 +4 4
4. Ботсвана 3 0 0 3 2:9 -7 0
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