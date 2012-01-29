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Экваториальная Гвинея - Замбия

29.01.2012, Воскресенье, 22:00 мск Малабо, стадион Нуэво Эстадио де Малабо Кубок Африканских Наций, 3 тур Экваториальная Гвинея - Замбия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Замбия 3 2 1 0 5:3 +2 7
2. Экв. Гвинея 3 2 0 1 3:2 +1 6
3. Ливия 3 1 1 1 4:4 0 4
4. Сенегал 3 0 0 3 3:6 -3 0
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