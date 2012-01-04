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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Мальорка
Реал Сосьедад - Мальорка: обзор матча 04 января 2012
Реал Сосьедад
04.01.2012, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Мальорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал Сосьедад - Мальорка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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