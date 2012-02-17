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Трабзонспор - ПСВ

17.02.2012, Пятница, 00:05 мск Трабзон, стадион Шенюл Гюнеш Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Трабзонспор - ПСВ
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